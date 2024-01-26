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Yozgat İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi - Son Dakika
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Yozgat İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi

Yozgat İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Tecimer, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği 147 fotoğrafı inceledi ve seçimlerini yaptı.

Yozgat İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, 2023\'e damga vuran fotoğraflara oy verdi
26.01.2024 - 13:59,
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Yozgat İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tecimer, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin " İstanbul'da şimşekli gece" fotoğraflarını oylayan Tecimer, "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafını seçti.

Bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı" adlı karesini seçen Tecimer, " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Montaser Alsawaf'ın "Masumiyet" fotoğrafı için oy kullandı.

AA çalışanlarını tebrik eden Tecimer, şunları kaydetti:

"AA'ın 5 kategoride belirlediği fotoğrafları inceledik, hepsi çok başarılı ve hayatın her alanına dair çarpıcı kareler. Fotoğrafları seçerken 2023 yılı adeta gözümüzün önünde canlandı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yozgat İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi - Son Dakika
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