Yozgat'ta İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantısı, Vali Mehmet Ali Özkan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, toplantıda 2027 yılı bütçesi görüşüldü.

Toplantıya katılan Vali Özkan, bütçe görüşmelerinin Yozgat'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Özkan, kent merkezi, ilçeler, beldeler ve köylere yönelik hizmet ve yatırımlarda özveriyle çalışan İl Genel Meclisi üyeleri ile İl Özel İdaresi personeline teşekkür etti.