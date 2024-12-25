Yozgat'ta Kamu Personeline Eğitim

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Yozgat Valiliği koordinesinde Sorgun, Çandır ve Çayıralan ilçelerinde kamu personeli ile muhtarlara hizmet içi eğitimi verildi.

Eğitimde, tasarruf tedbirleri, telefon bağımlılığı, afet öncesi alınması gereken önlemler ve afetlere müdahale ile sıfır atık gibi konulara yer verildi. Özellikle afet yönetimi ve sıfır atık konuları üzerinde duruldu.

Hizmet içi eğitimlerin merkez ve diğer ilçelerde devam edeceği bildirildi.