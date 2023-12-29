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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında yılbaşı güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında yılbaşı güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında yapılan toplantıda, yeni yılın insanlık alemine hayırlara vesile olması temennisinde bulunuldu. Yılbaşında trafik, asayiş, kara yolları ve sağlık ekiplerinin sahada olacağı belirtildi. İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin ve kaymakamların da katıldığı toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında yılbaşı güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı
29.12.2023 - 15:23,
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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında yılbaşı güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı.

Valilikteki toplantı öncesi konuşan Özkan, yeni yılın insanlık alemine hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Özkan, yılbaşında trafik, asayiş, kara yolları ve sağlık ekiplerinin sahada olacağını ifade ederek, "Yeni yıl bizler için yoğun bir çalışma günü olacak. Bu vesileyle görev alacak arkadaşlarımıza, emniyetimize, jandarmamıza, sağlık teşkilatımıza, 112 ekiplerimize, kaymakamlarımıza ve nöbet alan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Şimdiden onların da yeni yıllına tutuyorum. Allah kolaylık versin." dedi.

Basına kapalı devam eden toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin ve kaymakamlar katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında yılbaşı güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı - Son Dakika
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