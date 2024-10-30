Yüksek Elektrik Tüketimine Gerçek Maliyet

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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , " Türkiye 'de ortalama 200 kilovat saatlik bir tüketim var. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 'nun (EPDK) yaptığı düzenlemeyle, 2 katından daha fazla; ayda 417 kilovat saat tüketimi olan vatandaşlar, konutlar; elektriğin gerçek maliyeti neyse onu inşallah şubat ayından sonra ödemeye başlayacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gazdaki desteklerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yansımasını amaçladıklarını belirterek, "Bu anlamda desteğe ihtiyaç duymayan, tüketimi yüksek olan grupların, elektriğin ve doğal gazın gerçek maliyetlerini karşılaması ile alakalı bir düşüncemiz var. Türkiye'de ortalama 200 kilovat saatlik bir tüketim var, evlerimizde. EBDK'nın yaptığı düzenlemeyle, 2 katından daha fazla; ayda 417 kilovat saat tüketimi olan vatandaşlar, konutlar; elektriğin gerçek maliyeti neyse onu inşallah şubat ayından sonra ödemeye başlayacak. Yapılan düzenleme esas itibarıyla bu. Türkiye ortalamasının üstünde bir tüketim yapıyorsan, 200 kilovat saatlik tüketiyorsan, faturan ayda 414 TL. Dolayısıyla ocakta 414 TL ödemeye devam edeceksin. Ama 400 kilovat saat, normal tüketimin 2 katından daha fazla ayda 1050 liralık bir fatura geliyorsa, zaten 417 kilovat saatlik bu tüketimi aşıyorsun demektir. Dolayısıyla desteklenecek grupta değilsin demektir" dedi.

'İSTİNALAR DA YAPACAĞIZ'

Bakan Bayraktar, "Türkiye'de 40 milyon mesken abonesi var. Bunun sadece yüzde 3'ü, 1,2 milyon abone bundan etkilenebilir. Onlar da yüksek tüketim grubu olan, evi büyük olan, evinde daha çok elektrikli eşya kullanan, belki elektrikli aracı olan kesim, bunlar da elektrik fiyatını maliyetine uygun şekilde ödeyecek. Desteği gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yapmamız lazım. Bir anlamda yüksek tüketimi olan kişilerin elektriği demek ki karşılayabilecek mali durumları var. Elbette burada istisnalar da yapacağız. Camiler, cemevleri vesaire, onları mesken grubuna sokmuştuk. Onlar yine bu istisnalarına devam edecek. Böyle özel hassasiyet gösterdiğimiz yerler var; ama hakikaten bir desteğe, bir ilave devletin sübvansiyonuna ihtiyaç duymayan kesimlere bunu vermenin de anlamlı olmadığını düşünüyoruz" diye konuştu.