Yüksekova'da 2 mevsim bir arada - Son Dakika
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Yüksekova'da 2 mevsim bir arada

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yeşile bürünen ovanın karlı dağlarla bütünleşmesi kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Yüksekova ilçesinin çevresini saran Cilo Dağı'nın yüksek kesimlerindeki kar nisan ayına rağmen hala dururken, ova ise yeşile büründü.

25.04.2024 20:41
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Yüksekova'da 2 mevsim bir arada

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yeşile bürünen ovanın karlı dağlarla bütünleşmesi kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Yüksekova ilçesinin çevresini saran Cilo Dağı'nın yüksek kesimlerindeki kar nisan ayına rağmen hala dururken, ova ise yeşile büründü. Çetin geçen kış mevsiminden sonra ovadaki kar yerini çiçeklerle bezenen yeşilliğe bırakırken, hemen yanı başında bulunan 4 bin rakımlı Cilo Dağı'nın zirvesindeki kar ise iki mevsimin güzelliğini yansıtıyor.

Yüksekova'da her mevsimin ayrı güzelliğe sahip olduğunu söyleyen Ali Yiğit, "Bölgemiz iki mevsimi aynı anda yaşamaktadır. Güzel bir ovamız var. Şu an ova yeşile bürünmüşken, yanı başında bulunan Cilo Dağı'nın zirvesinde halen kar duruyor. 2 mevsimi bir arada yaşamak mümkündür. Bizde bu iki mevsimi bir arada yaşamak ve bu manzarayı fotoğraflamak için geldik" dedi.

Yüksekova\'da 2 mevsim bir arada
Kaynak: İHA

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