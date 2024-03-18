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Yüksekova'da açılan kütüphaneler sayesinde öğrenciler sahura kadar çalışıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde açılan kütüphaneler sayesinde öğrenciler sahura kadar çalışma imkanı buluyor.

Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin'in girişmeleriyle ilçenin 5 mahallesine hitap edecek şekilde Güngör Mahallesi'nde kurulan genç ofis bünyesindeki kütüphane sayesinde öğrenciler sahur vaktine kadar ders çalışabiliyor.

Şimdiki gençlerin çok şanslı olduğunu ifade eden Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sami Keskin, "Bundan önce öğrencilerin sahur vaktine kadar çalışacak ortamları, etüt merkezleri yoktu. Allah'a şükürler olsun valimiz ve kaymakamımızın destekleriyle bölgeye 5 yıldızlı genç ofis ve içinde tam donanımlı kütüphane açtık. Artık 3 tane kütüphanemiz gençlerimizin hizmetindedir. Onlar mutlu olunca bizde daha çok mutlu oluyoruz" dedi.

Gençlerden Mehmet Atsız ise Yüksekova'da çalışacak fazla imkanları olmadığını belirterek, "Şükürler olsun Müdürümüz Sami Keskin ilçeye yakışacak 5 yıldızlı bir kütüphane sundu. Bizde artık sahur vaktine kadar burada çalışıyoruz. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Bize bu imkanı sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Artık sahura kadar burada çalışabiliyoruz" ifadelerini kullandı.