Yüksekova'da Afrika'yı aratmayan görüntüler
-İneklerin Nehil Sazlığı'nda otlanması adeta Afrika'daki bufalo sürüsünü andırıyor
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karların erimesiyle ineklerin Nehil Sazlığı'nda otlanması Afrika'daki bufalo sürüsünü andırırken, koyunlar ise yeşile bürünen meralara çıktı.
Zorlu geçen kış aylarını geride bırakan üreticiler, karların erimesiyle yeşile bürünen meralara hayvanlarını çıkarmaya başladı. Yüksekova'da hayvanlarını ahır ve ağıllarda kuru ot, saman ile besleyen hayvan üreticileri, havaların ısınmasıyla büyük mutluluk yaşadı. Beyaz örtünün kalkmasıyla hayvanlar Yüksekova'nın meralarında, dağlarında ve ovada otlanmaya başlarken, üreticiler de yem maliyetinden kurtuldu. Ovada yeşillik içinde otlanan koyunların yanı sıra ineklerin Nehil Sazlığı'nda otlatılması ise Afrika'da çekilen bufalo sürüsünü andırıyor.
İlkbaharın gelmesine sevinen Fehmi Atsız isimli çiftçi, "Malum karlar yeni yeni eriyor ve yeşillik çıktı. Bizde artık hayvanlarımızı meraya, ovaya çıkartıyoruz. Biliyorsunuz 6 aydır hayvanlarımızı içeride besliyorduk. Şükür şu an bahar başladı ve hayvanlarımızı dışarıya çıkartıyoruz. Buna seviniyoruz. İnşallah bu sene kuraklık da yaşanmaz. Bu sene en güzel tarafı ise baya yağışlar oldu. Allah böyle bollukla devam ettirsin" dedi.
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