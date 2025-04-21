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Yüksekova'da Çoban Sıkıntısı

Yüksekova\'da Çoban Sıkıntısı

İnanlı köyünde aylık 70 bin TL'ye çoban bulamayan hayvan sahipleri, sıra sistemiyle hayvan otlatıyor.

21.04.2025 09:40
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı İnanlı köyünde yaşayanlar, aylık 70 bin TL'ye çoban bulamayınca hayvanları sıra sistemiyle kendileri otlatmaya başladı. Sürüyü merada otlatan Serkan Arpat, geçen yıl yerli çoban bulunamayınca komşu ülke İran'dan çoban getirdiklerini, bu yıl da aynı sıkıntıyı yaşadıklarını söyledi.

Kışın çetin geçtiği Yüksekova ilçesinde yaşayan besiciler, havaların ısınmasıyla birlikte küçükbaş hayvanlarını meralara çıkarılmaya başladı. İlçenin İnanlı ve yakın çevre köylerinde hayvancılıkla uğraşanlar ise çoban bulamıyor. Yaklaşık 3 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu köyde 6 ay süreyle aylık 70 bin liraya çoban bulamayan havyan sahipleri, kendi aralarında sıra sistemi oluşturarak sürüyü otlatmaya başladı.

İnanlı köyünde küçükbaş hayvanları merada otlatan Serkan Arpat, geçen yıl yerli çoban bulunamayınca komşu ülke İran'dan çoban getirdiklerini, bu yıl da aynı sıkıntıyı yaşadıklarını söyledi. Arpat, "Geçen yıl çobanlara aylık 30 ile 35 bin TL ücret veriyorduk. Bu yıl yerli çobanlara 70 bin teklif ediyoruz. Buna rağmen hala yerli çoban bulamıyoruz. Yerli çoban koyunlara daha iyi bakıyor. Dışarıdan getirdiğimiz çobanlar, bölgeyi bilmedikleri için sıkıntı yaşıyoruz. Havaların ısınmasıyla birlikte küçükbaş hayvanlarımızı köye yakın meralarda otlatıyoruz. Çoban bulamayınca şimdilik kendi aramızda sıra sistemi yaparak hayvanlarımızı merada otlatıyoruz. Yaklaşık 1,5 ay sonra küçükbaş hayvanlarımızı yaylaya çıkaracağız" dedi.

'İRAN'DAN ÇOBAN GETİRECEĞİZ'

Köylülerden Yusuf Arpat ise yerli çoban bulunamaması halinde İran'dan çoban getireceklerini belirtti. Faruk Atlı da ilçenin birçok köyünde çoban sıkıntısı yaşandığını, yerli çobanlara 70 bin TL'ye kadar ücret vermeyi düşündüklerini söyledi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yüksekova'da Çoban Sıkıntısı - Son Dakika

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