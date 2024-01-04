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Yüksekova'da yapılan hız denetimlerinde cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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Yüksekova'da yapılan hız denetimlerinde cezai işlem uygulandı

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından İpekyolu, Çevre Yolu ve Dağlıca Caddesi'nde hız denetimi yapıldı. Ekipler, hız sınırını aşan sürücülere cezai işlem uyguladı. Denetimlerle vatandaşın can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi hedeflendi.

Yüksekova\'da yapılan hız denetimlerinde cezai işlem uygulandı
04.01.2024 - 19:33,
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Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğince hız denetimi yapıldı.

İlçenin İpekyolu, Çevre Yolu ve Dağlıca Caddesi'nde uygulama yapan ekipler, hız sınırını aşan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Yapılan denetimle vatandaşın can ve mal kayıplarının önüne geçilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: AA
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