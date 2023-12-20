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Yüksekova'da bahar havası sürerken dağlar karla kaplandı - Son Dakika
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Yüksekova'da bahar havası sürerken dağlar karla kaplandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezinde bahar havası yaşanırken, etrafını saran dağlar ise karla kaplandı. Yaşanan kar yağışıyla ilçenin yüksek rakamlarında kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulurken, ilçe merkezinde ise bahardan kalma günler yaşanıyor.

Yüksekova\'da bahar havası sürerken dağlar karla kaplandı
20.12.2023 - 17:50,  Güncelleme: 17:52
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Yüksekova'da yalancı bahar

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezinde bahar havasını yaşanırken, etrafını saran dağlar ise karla kaplandı.

Türkiye genelinde hava sıcaklığı eksilerin altına düşerken, Yüksekova ilçesinde ise bahar havası devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yoğun yağışların başlamasıyla ilçenin etrafını saran dağlar kar örtüsüyle beyaza büründü. Yaşanan kar yağışıyla ilçenin yüksek rakamlarında kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulurken, ilçe merkezinde ise bahardan kalma günler yaşanıyor.

Vatandaşlar ise sıcak havayı fırsat bilerek parklara akın etti. Resmen baharı ve kışı beraber yaşadıklarını ifade eden İslam Geçirgen isimli vatandaş, "Malum geçtiğimiz günler yoğun bir kar yağışı yaşandı. Biz inan merkezde yarım metre kar bekledik. Ama yağmurlardan sonra merkezdeki kar kısa sürede eridi. Ama şu an dağlarda 2 metre rahat kar var. Şükür şu an merkezde bahar havası yaşanıyor. İnşallah böyle güzel gider" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Yüksekova'da bahar havası sürerken dağlar karla kaplandı - Son Dakika
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