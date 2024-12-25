Yüksekova'da yoğun sis
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun güzel manzara ortaya çıkarttı.
Yüksekova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İlçede sabah saatlerinde etkili olan sis ayrı manzara ortaya çıkarttı. İlçenin Esenyurt Mahallesinde yer alan TOKİ evleri üste kalırken, yoğun sisin de alta durması ise güzel manzara ortaya çıkarttı. Öte yandan, ilçenin etrafını saran dağlar karlarla kaplanırken, ilçe merkezinde ise dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Yüksekova'da Yoğun Sis ve Kar Manzarası - Son Dakika
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