Yüksekova-İstanbul Uçuşu İptal

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Yüksekova- İstanbul uçak seferi iptal edildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve sisten dolayı Yüksekova-İstanbul uçak seferi iptal edildi.

Yüksekova'da etkili olan kar ve sis hayatı olumsuz etkilerken, hava ulaşımında da aksamalara neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda 21 Şubat'ta yapılması planlanan Yüksekova-İstanbul uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.