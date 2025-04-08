Yüksekovalılar Kendovan'ı Keşfetti - Son Dakika
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Yüksekovalılar Kendovan'ı Keşfetti

Yüksekovalı grup, İran'daki Kendovan peribacalarını ziyaret ederek tarihi taş evlere hayran kaldı.

08.04.2025 16:59
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Yüksekovalılar Kendovan peribacalarına hayran kaldı

TAHRAN - İran'ın Tebriz şehrinin Doğu Azerbaycan eyaleti sınırları içinde yer alan ve Kapadokya'yı andıran Kendovan bölgesini ziyaret eden Yüksekovalı grup, kayaların içine oyulmuş evlere hayran kaldı.

Dünyanın nadir yerlerinden biri olan Kendovan bölgesinde kayaların içine oyulmuş evler, günümüzde bile turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen 18 kişilik bir grup, İran'daki ziyaretleri sırasında Kendovan peribacalarını gezdi. Mehdi Gözey ve Vahit Vahid Arjomand rehberliğindeki ekip, tur programlarını tamamladıktan sonra Yüksekova'ya geri döndü.

Son durağın Kendovan peribacaları olduğunu belirten Mehdi Gözey, "18 kişilik grubumuzla Tebriz'de yaptığımız turda Şah Gölü, Şairler Anıtı, Kaçar Müzesi, Gök Mescidi, Azerbaycan Müzesi, Eynalı Dağı ve Gölü, Tebriz Kapalı Çarşısı ve Saat Meydanı'nın ardından Kendovan peribacalarını ziyaret ettik ve keyifli bir tur geçirdik. Kendovan oldukça önemli bir tarihe sahiptir. Hala burada insanlar taşların içine oyulmuş evlerde yaşamaya devam ediyor. Son derece güzel ve keyifli bir turdu. Bundan sonra da aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Yüksekovalıları gezdiren rehber Vahit Arjomand ise "İran'ın farklı bölgelerinde düzenlediğimiz turlarımızın son durağı Kendovan peribacaları oldu. Geçmişi ve tarihiyle günümüze ışık tutan taş evler, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Görmek isteyen herkesi buraya bekleriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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