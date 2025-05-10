Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kavga ettiği kişiyi kesici aletle yaralayan şüpheli tutuklandı.
Akdeniz Mahallesi'nde 8 Mayıs'ta, Aydın G. ve Tevfik A. arasında iddiaya göre çocuklarının tartışması nedeniyle kavga çıktı.
Kavga sırasında kesici aletle yaralanan Aydın G, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Gözaltına alınan Tevfik A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kavga anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Yumurtalık'ta Kavga: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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