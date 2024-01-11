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Yunanistan'da Öğrenciler ve Eğitimciler Özel Üniversite Tasarısına Karşı Eylem Düzenledi - Son Dakika
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Yunanistan'da Öğrenciler ve Eğitimciler Özel Üniversite Tasarısına Karşı Eylem Düzenledi

Yunanistan'da hükümetin özel üniversitelerin açılmasına yönelik hazırladığı yasa tasarısına tepki gösteren öğrenciler ve eğitimciler, Atina Üniversitesi binası önünde toplanarak Parlamento binasına yürüdü. Protestocular, özel üniversitelere izin verilmesinin eğitimde eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ve devlet üniversitelerinin ücretsiz olmasını öngören anayasa hükmüne aykırı olduğunu belirterek hükümetten tasarıyı geri çekmesini talep etti. Polis, eylemcilere müdahale ederken bazı üniversitelerdeki öğrenci eylemleri nedeniyle eğitime ara verildi.

Yunanistan\'da Öğrenciler ve Eğitimciler Özel Üniversite Tasarısına Karşı Eylem Düzenledi
11.01.2024 - 17:39,  Güncelleme: 17:39
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Yunanistan'da, hükümetin özel üniversitelerin açılmasına yönelik hazırladığı yasa tasarısına tepki gösteren öğrenciler ile eğitimciler eylem düzenledi.

Başkent Atina'daki tarihi Atina Üniversitesi binası önünde toplanan öğrenciler ile eğitimciler, Parlamento binasına yürüdü.

Protestocular, özel üniversitelere izin verilmesinin "eğitimde eşitlik" ilkesine aykırı olduğu ve anayasanın yüksek öğretimin devlet kurumları bünyesinde ücretsiz olmasını öngörmesi gerekçeleriyle hükümetten yasa tasarısını geri çekmesini talep etti.

Öğrenciler, ellerinde "Satılık Değildir" yazılı dövizler taşıyarak yüksek öğretimin özelleştirilmemesini istedi.

Polis, Parlamento binasının önündeki meçhul asker anıtına yaklaşan eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Ülkedeki bazı üniversitelerde tepki olarak başlatılan öğrenci eylemleri nedeniyle eğitime ara verildi.

Yunanistan'da özel üniversite bulunmuyor. "Kolej" adı altında yüksek öğretim seviyesinde hizmet veren eğitim kurumlarının diplomaları ise ülkede tanınmıyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 20 Aralık 2023'te düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, ülkede özel üniversitelerin açılmasına olanak sağlayacak yeni yasal düzenleme hazırlandığını bildirmişti.

Miçotakis, "Devlet üniversitelerini daha çok destekleyeceğiz, aynı zamanda kar amacı gütmeyen ve devlet üniversitesi olmayan yüksek öğrenim kurumlarının nihayet Yunanistan'da da faaliyet göstermesi için gerekli çerçeveyi oluşturacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yunanistan'da Öğrenciler ve Eğitimciler Özel Üniversite Tasarısına Karşı Eylem Düzenledi - Son Dakika
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