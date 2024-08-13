Yunanistan'da şiddetli orman yangını devam ediyor - Son Dakika
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Yunanistan'da şiddetli orman yangını devam ediyor

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Yunanistan'ın başkenti Atina çevresindeki şiddetli orman yangını kontrol altına alınamıyor. Yangında bir kişi hayatını kaybederken, Türkiye ve diğer ülkelerden destek ekipleri gönderildi.

13.08.2024 17:49
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(ANKARA) - Yunanistan'ın başkenti Atina çevresini hızla etkisi altına alan şiddetli orman yangınını kontrol altına almaya yönelik çalışmalar sürüyor. Yangında en az bir kişi hayatını kaybederken, Türkiye de dahil olmak üzere çok sayıda ülke Yunanistan'a helikopterler ve teknik ekipmanlarla destek sağladı.

Yunanistan'ın Ulusal itfaiye servisi ana yangının pazar günü öğleden sonra Atina'nın kuzeyindeki Varnavas kasabası yakınlarında başladığını belirterek, acil durum ekiplerinin küçük noktalarda yangını söndürdüğünü ve durumun "iyiye gittiğini" bildirdi. Yunan medyası göre, Atina'nın yaklaşık 8 kilometre kuzeydoğusundaki Chalandri'de bir binanın içinde yanmış bir kişinin bedenine ulaşıldığını belirtildi.

Yunan devlet televizyonu ERT, yangın söndürme çalışmalarında 700'ün üzerinde itfaiyeci, 199 yangın söndürme aracı ve 35 itfaiye uçağı görevlendirildiğini aktardı. Türkiye, Fransa, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan ve Romanya dahil olmak üzere, kurtarma operasyonlarını en az 6 ülkenin desteklediği bildirildi. Yunanistan'a Türkiye'den iki adet yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderildi.

Yunan yetkililer, yangının Atina'nın yaklaşık 16 kilometre kuzeydoğusundaki Penteli'ye doğru "büyük bir hızla" ilerlediği konusunda uyarılarda bulundu. Yunanistan'ın Nea Makri kıyı kasabası için yeni bir tahliye uyarısı yapıldı; şiddetli orman yangınları şehrin banliyölerini etkilemeye devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'da şiddetli orman yangını devam ediyor - Son Dakika

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