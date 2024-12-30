Yunanistan'dan Çocuklar için İnternet Düzenlemesi - Son Dakika
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Yunanistan'dan Çocuklar için İnternet Düzenlemesi

Yunanistan, çocukların internet ve sosyal medya kullanımını düzenleyen yeni hükümet programını duyurdu.

30.12.2024 19:47
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Yunanistan'da, çocukların internet ve sosyal medya kullanımını düzenleyecek yeni hükümet programı açıklandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Çocukların internet bağımlılığına karşı korunması" konulu etkinlikte, çocukların internet ve sosyal medya kullanımının düzenlenmesine ilişkin hükümetin üzerinde çalıştığı yeni programa ilişkin bilgi verdi.

Miçotakis, etkinlikte yaptığı konuşmada, sosyal medya ve internet bağımlılığı olan çocukların dünya ile iletişiminin kopuk olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte fark ediyoruz ki çok sayıda çocuk ve ergen ciddi psikolojik sorunlara sahip oluyor. Kızlarda farklı, erkeklerde farklı sorunlar oluşuyor. Depresyon, sosyal izolasyon, dikkat eksikliği gibi sorunlar eğitimcilerimizin bize aktardığı (internet ve sosyal medya bağımlılığı nedeniyle) en sık görülen sorunlar arasında." dedi.

Sosyal medyaya yasak getirmenin sonuç vereceğine ilişkin tereddütleri olduğunu dile getiren Miçotakis, hükümetin önerdiği programın sosyal medya gerçeğine uygun nitelikte olacağını belirtti.

Miçotakis, çocukların beyin yapılarının gelişmekte olması nedeniyle çocukların psikolojisinin korunmasının bir gereklilik olduğuna işaret ederek, programın içeriğine ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Avrupa genelinde uygulama gereksinimi

Avrupa genelinde gündeme gelecek, çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin benzer kısıtlamaların, sosyal medya platformları üzerinde de bu konuda adım atmaya yönelik baskı oluşturacağını belirten Miçotakis, Avrupa genelinde bu konuda düzenlemeler yapılmasının sosyal medya platformları üzerinde baskı kurulması için önemli olduğunu kaydetti.

Söz konusu hükümet programı, ebeveyn kontrolünün artırılması, internet ve sosyal medya kullanımında çocuğun yaşının netleştirilmesi ve dijital platformlarla işbirliğinden oluşan 3 temel eksenden meydana geliyor.

Çocuklarının internet ve sosyal medya kullanımını ebeveynlerin denetlemesi amacıyla hükümet programı çerçevesinde kurulan "parco.gov.gr" platformu ise ebeveynlere kullanım süresinin denetlenmesi, girilen uygulamaların kontrol edilmesi, uygunsuz içeriklerin engellenmesi, internet erişiminin kesileceği saatlerin belirlenmesi, iletişim seçeneklerinin sınırlandırılması gibi imkanlar tanıyor.

Kaynak: AA

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