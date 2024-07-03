Yunusemre Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Yunusemre Belediyesi Temmuz ayı Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında yapıldı. Toplantıda, yeni kurulan Sokak Hayvanları Koruma Komisyonu üyeleri seçildi ve bazı parklara isim verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, Halk Ekmek satış noktalarının Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi de kabul edildi. Meclis toplantısı sonrasında, geçtiğimiz günlerde vefat eden Mehmet Güzgülü de anıldı.

03.07.2024 12:04  Güncelleme: 12:56
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(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi Temmuz ayı Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis, geçen günlerde yaşamını yitiren, Belediye'nin kurucu meclis üyelerinden Mehmet Güzgülü'nü de unutmadı.

Yunusemre Belediye Meclisi Temmuz ayı Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında yapıldı.

Yunusemre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda yapılan toplantıda, 33 madde görüşülürken, yeni kurulan Sokak Hayvanları Koruma Komisyonu'na Mehmet Sargın, Pınar Kına, Zühre Karabulut, Berk Mersinli ve Melih Emre Doğru seçildi. Mecliste, Manisa'da da vali yardımcılığı yapan Yaşar Tok'un isminin Uncubozköy Mahallesi 5519 Sokak'a, geçirdiği ev kazası sonucu 15 aylıkken yaşamını yitiren Vedat Ayaz Şamlı'nın isminin de Tevfikiye Mahallesi'ndeki bir parka verilmesi kararlaştırıldı.

12 Halk Ekmek satış noktası, Büyükeşhir'e devrediliyor

Belediye'ye ait Halk Ekmek satış noktalarının Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi de gündem maddeleri arasındaydı. Konuya ilişkin bilgi veren CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, Mutlu ve Kaynak mahalleleri hariç 12 Halk Ekmek satış noktasının Büyükşehir'e tahsis edilmesini istediklerini belirtti. Yavaşlı, Büyükşehir'in halk ekmek satışına başlayacağı güne kadar Belediye'nin hizmete devam edeceğini söyledi. Madde, oy birliği ile kabul edildi.

Meclis, Mehmet Güzgülü'nü unutmadı

Toplantı sonrası gündemi değerlendiren Belediye Başkanı Semih Balaban, yaptığı konuşmada ilk olarak, Sivas ve Başbağlar Katliamları'nda yaşamını yitiren vatandaşları andı. Başkan Balaban ayrıca, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanları da anarken, darbelerinin ülke demokrasisini, gelişimini geriye götürdüğünü söyleyip bu tür olayların bir daha yaşanmamasını diledi.

Meclis, geçen günlerde sonsuzluğa uğurlanan, Belediye'nin de kurucu meclis üyeleri arasında yer alan Mehmet Güzgülü'nü de unutmadı. Başkan Balaban, "Mehmet Güzgülü, Manisa'nın sevilen isimlerindendi. Saygıdeğer bir siyasetçiydi. Manisa'yı seven güzel bir insandı. İsminin yaşatılması gerektiğine inanıyorum. Onun adına yakışanı yapalım. Unutmadıkça yaşatırsın, unutulmadıkça yaşarsın. Kendisine vefamızı gösterelim, Ailesinin ve MHP camiasının tekrar başı sağ olsun" dedi.

Mecliste grubu bulunan başkanvekilleri de söz alarak kayıptan duydukları üzüntüyü dile getirerek Güzgülü Ailesi ve MHP grubuna başsağlığı diledi. Ağustos ayı Meclis toplantısının, 6 Ağustos Salı günü saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: ANKA

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