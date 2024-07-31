Yunusemre Kent Orkestrası Huzurevi Sakinlerine Özel Dinleti Düzenledi

Güncel

(MANİSA)- Yunusemre Kent Orkestrası, İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu sakinlerine özel dinleti düzenledi. Dinletide huzurevi sakinleri, seslendirilen şarkı ve türkülere eşlik ederek unutulmaz bir gün yaşadı.

Yunusemre Kent Orkestrası, Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu sakinleri için özel bir dinleti düzenledi. Huzurevi sakinlerinin moralini yükseltmek, onlara keyifli anlar yaşatmak için organize edilen etkinlikte, orkestra üyeleri birbirinden güzel şarkı ve türküleri seslendirdi. Dinletiye Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, Halkla İlişkiler Müdürü Tuncay Öztürk, Halkla İlişkiler ve Kültür İşleri Müdürlüğü personeli katıldı. Dinleti sırasında huzurevi sakinleri, orkestra tarafından çalınan eserlere eşlik ederek unutulmaz bir gün yaşadı. Etkinlik, hem huzurevi sakinlerine hem de dinletiye katılan diğer misafirlere duygu dolu anlar yaşattı.