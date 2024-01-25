Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, Adana\'yı hak ettiği noktaya taşıyacak

AK Parti'nin yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kenti hak ettiği noktaya taşımak için çalışacaklarını belirtti.

Kocaispir, Yüreğir Belediye binası önünde personelle bir araya geldi.

Görev süresince gerçekleştirdiği projeleri anlatan Kocaispir, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi durumunda var gücüyle çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.

Kocaispir, Adana'yı dünya şehri yapmaya talip olduklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Gönül belediyeciliğiyle insanı önemseyen, insanlarımızın sıkıntısını dert edinen bir anlayışı Adana'mızda hakim kılacağız. Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden toplumumuzun her kesimiyle bir araya gelmeye, onların fikir, düşünce, eleştiri ve taleplerini almaya devam edeceğiz. Adana'mızı hak ettiği en güzel noktalara taşımak için dün olduğu gibi bugün ve yarın da gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz."