Yüreğir'de Minibüs ile Motosiklet Çarpıştı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde minibüsle çarpışan sepetli elektrikli motosikletteki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Levent Caddesi'nde Ramazan A'nın kullandığı 01 M 0410 plakalı minibüs ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen sepetli elektrikli motosiklet çarpıştı.
Devrilen motosikletteki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza anı minibüsün kamerasınca kaydedildi.
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