Yurt Dışındaki Öğrenciler TEKNOFEST'te - Son Dakika
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Yurt Dışındaki Öğrenciler TEKNOFEST'te

Yurt Dışındaki Öğrenciler TEKNOFEST\'te

YTB desteğiyle 34 öğrenci, TEKNOFEST 2025'te yer aldı. Yurt dışında yaşayan gençler için önemli bir etkinlik.

02.05.2025 21:00
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YURTDIŞI Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) desteğiyle yurt dışında yaşayan 34 öğrenci, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden olan TEKNOFEST'te yerini aldı.

YTB, Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yurt dışında yaşayan öğrencilerin yer alması amacıyla her yıl destek vermeye devam ediyor. Almanya, Avusturya, İngiltere, Hollanda, Danimarka, Fransa ve İsviçre'den oluşan 7 ülkeden toplam 34 öğrenciyi, TEKNOFEST 2025 KKTC'ye götüren YTB, yurt dışındaki gençlerin ana vatan ile ilişkilerinin geliştirilmesini amaçlıyor. YTB, festival süresince öğrencilerin KKTC'de konaklama masraflarını, konaklama yeri ve festival arası transferini karşılıyor. YTB ayrıca öğrencilere, 200 Euro'ya kadar da ulaşım desteği sağlıyor.

'TEKNOLOJİ ANLAMINDA GÜCÜMÜZÜ GÖSTERİYORUZ'

Almanya'nın Bochum kentinden YTB aracılığıyla gelen Azim Köroğlu, "YTB sayesinde ilk defa TEKNOFEST'e katılım sağlıyorum. YTB sayesinde burada Cezeri'yi gördüm, Akıncı'yı gördüm, Bayraktar'ı gördüm. Kardeş vatan Kıbrıs çok güzel, hava çok güzel, YTB çok güzel" dedi.

Hollanda'dan gelen Mustafa Topal ise burada olmaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Farklı ülkelerden farklı kardeşlerimizle buradayız. Türkiye'mizle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

İngiltere'den gelen Turan Paköz de TEKNOFEST'te olduğu için YTB'ye teşekkür ederek, "Gerçekten çok güzel şeyler var burada. Teknoloji anlamında gücümüzü gösteriyoruz. Gerçekten söylüyorum, burası inanılmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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