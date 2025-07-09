Yüzer Okul Rauf Bey Görevini Tamamladı

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından demirlediği İskenderun ilçesinde öğrencilere "yüzer okul" hizmeti sunan Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi'nin görevi sona erdi.

Kentte afetin ardından yeni okulların yapılması ve hasarlı kurumların tadilatının bitirilmesiyle görevini tamamlayan geminin, Yalova'daki Karmarine Tersanesi'ne yolculuğu öncesi İskenderun Balıkçı Barınağı'nda tören düzenlendi.

Karadeniz Lifeship Sultan Süheyla ve Rauf Bey Gemileri'nin proje koordinatörü Umut Çevik, yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki depremlerin yaralarını sarmaya çalıştıklarını anlattı.

İlçeden ayrılacaklarını dile getiren Çevik, "Kalıcı konutların yapımı ve yaşamın 6 Şubat depremlerinden önceki hale dönmesiyle beraber bize ihtiyaç kalmadığını biliyor, bunun verdiği mutlulukla geri dönmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Çevik, eğitim hayatları boyunca öğrencilerin yanında olmayı sürdüreceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"İlk başta 950 öğrencimize ev sahipliği yaptık. Onlara yurt ve eğitim alanı oluşturmaya çalıştık. Buradaki çocuklarımızı motive edebilmek için Karadeniz Holding olarak sürdürülebilirlik anlayışımızla çocuklarımıza gereken burs desteğini sağladık. Çocuklarımız, çeşitli eğitim kurumlarını kazandılar, ailelerinin yanından ayrılıp üniversitelere, Anadolu ve fen liselerine yerleştiler. Şu an çok şükür ki yaklaşık 2 bin öğrencimize burs desteğimizi devam ettiriyoruz. Eğitim hayatları boyunca da burs desteğini devam ettireceğimize söz verdik."

Projenin devlet ve özel sektör işbirliğinin göstergesi olduğunu vurgulayan Çevik, "İhtiyaç olduğu sürece buradan gitmeyeceğiz sözünü vermiştik. Çok şükür ki sözümüzü yerine getirdik ve gururla aranızdan ayrılıyoruz." ifadesini kullandı.

Programda, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Yarbay Onur Emir ve eski İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı da konuşma yaptı.

Telefon bağlantısıyla törene katılan eski İskenderun Kaymakamı ve yeni Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek de deprem döneminde kente destek verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, proje koordinatörü Çevik'e teşekkür hediyeleri verdi.

Karadeniz Lifeship Rauf Bey gemisinin, gerekli kontrol ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yalova'daki Karmarine Tersanesi'ne gitmek üzere yola çıkması planlanıyor.

Öğrencilere "yüzer okul" olmuştu

Milli Eğitim Bakanlığı ile Karadeniz Holding ile arasında yapılan protokol kapsamında 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından İskenderun ilçesine demirleyen gemi, sınavlara hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencileri için yatılı akademiye dönüştürülmüştü.

Gemi, Eylül 2023'ten itibaren de afette binası ağır hasar gören Osman Ötken Anadolu Lisesinin öğrencilerine ev sahipliği yapmıştı.