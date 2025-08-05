Zabıta Ekiplerine Markette Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zabıta Ekiplerine Markette Saldırı

05.08.2025 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te tarihi geçmiş ürün denetimi sırasında zabıta ekiplerine market sahibi saldırdı.

GAZİANTEP'te zabıta ekipleri denetim için gittiği, tarihi geçmiş ürün bulundurduğu belirlenen market sahibinin saldırısına uğradı. Tehdit edilerek dışarı atılan zabıtalar polise şikayette bulunurken, belediye ise daha önce de tarihi geçmiş ürün satan işletme ile ilgili kapatma kararı uygulanacağını duyurdu. Marketteki saldırı anı ise kameraya yansıdı.

Gaziantep'te merkez Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimler kapsamında Şenyurt Mahallesinde Ercan Ç.'nin işlettiği markete gitti. Daha önce yapılan bir denetimde tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen ve idari para cezası uygulandığı öğrenilen markette yapılan incelemede yine tarihi geçmiş ürün bulunduğu belirlendi. Zabıtanın tespitinin ardından market sahibi bir anda ekipleri tehdit etmeye başladı. Ekiplerin görevlerini yaptığını söylemesinin ardından Ercan Ç., iterek yere düşürdüğü zabıtaların dışarı çıkmalarını istedi. Zabıta ekipleri saldırıya uğramalarının ardından durumu belediye ve polise bildirdi. Şikayet üzerine Ercan Ç. hakkında polis ekipleri yasal işlem, belediye ise idari işlem başlattı. Şahinbey Belediyesi, söz konusu marketin tarihi geçmiş ürün bulundurduğunu ve bu nedenle daha önce alınan meclis kararı doğrultusunda işletmenin 3 gün süreyle kapatılacağını duyurdu. Ayrıca market sahibinin zabıtalara saldırması ise kameraya yansıdı.

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal medya hesabından zabıtaların saldırıya uğradığı anlara ait görüntüleri, "Zabıta ekiplerimiz, halkımızın sağlığını korumak için gece gündüz demeden denetimlerini sürdürüyor. Ancak bu denetimler sırasında çalışma arkadaşlarımıza yapılan engelleme ve tehditler bizi yolumuzdan döndüremez. Daha önce hakkında son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaktan işlem yapılan ve yine iş yerinde son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaya çalışan kişi hakkında kişi hakkında yasal ve adli işlem başlatılmıştır. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Hangi şartlarda olursa olsun halkımızın sağlığını tehdit edenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" notuyla paylaştı.

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ- Kamera GAZİANTEP-DHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güvenlik, Belediye, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Zabıta, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zabıta Ekiplerine Markette Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
Anlaşma tamam Fenerbahçe Lincoln Henrique’nin sözleşmesini feshediyor Anlaşma tamam! Fenerbahçe Lincoln Henrique'nin sözleşmesini feshediyor
Hayvanat bahçesinden dehşete düşüren çağrı Hayvanat bahçesinden dehşete düşüren çağrı
TBMM’de tarihi gün Terörsüz Türkiye komisyonu ilk kez toplanıyor TBMM'de tarihi gün! Terörsüz Türkiye komisyonu ilk kez toplanıyor
Kerem için Portekiz’e giden uçak havalanamadı İşte nedeni Kerem için Portekiz'e giden uçak havalanamadı! İşte nedeni
Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu
Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle
Jennifer Lopez, İstanbul’da mağazaya alınmadı Nedeni hayli tuhaf Jennifer Lopez, İstanbul'da mağazaya alınmadı! Nedeni hayli tuhaf
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı’nın platformundan ayrıldı Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın platformundan ayrıldı
Hepsi 7 numara giyiyordu Manchester United’dan 3 efsanesine yasak Hepsi 7 numara giyiyordu! Manchester United'dan 3 efsanesine yasak
MHP’li Özdemir’den “sahte diploma“ çağrısı: YÖK ve önceki dönemin tamamı incelensin MHP'li Özdemir'den "sahte diploma" çağrısı: YÖK ve önceki dönemin tamamı incelensin

21:50
Ünlü iş adamı Halit Yukay denizde kayboldu: Yatı parçalanmış halde bulundu
Ünlü iş adamı Halit Yukay denizde kayboldu: Yatı parçalanmış halde bulundu
20:03
Tarihi komisyonun Meclis’teki ilk toplantısı sona erdi
Tarihi komisyonun Meclis'teki ilk toplantısı sona erdi
19:12
Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası
Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası
09:20
Fiyatı 2 kat arttı, pazarcılar isyan etti: Artık düğünlerde takacağız
Fiyatı 2 kat arttı, pazarcılar isyan etti: Artık düğünlerde takacağız
09:08
Altında durağan seyir sürüyor Kritik tahmin dev bankadan geldi
Altında durağan seyir sürüyor! Kritik tahmin dev bankadan geldi
09:04
Demet Özdemir’in elbisesi geceye damga vurdu
Demet Özdemir'in elbisesi geceye damga vurdu
08:56
Sivas’ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 4’ü ağır 18 yaralı
Sivas'ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı
08:52
Türkiye’nin sınır komşusunda korkutan deprem
Türkiye'nin sınır komşusunda korkutan deprem
08:49
Bugün görüşmeye gidiyor İşte Fatih Terim’in yeni adresi
Bugün görüşmeye gidiyor! İşte Fatih Terim'in yeni adresi
08:48
Ticaret Bakanlığı’ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
Ticaret Bakanlığı'ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
08:28
İstanbul’a 2 gün sürecek yağış geliyor
İstanbul'a 2 gün sürecek yağış geliyor
08:25
ODTÜ mezunu yarışmacıdan şaşırtan performans
ODTÜ mezunu yarışmacıdan şaşırtan performans
08:22
MHP’li Özdemir’den “sahte diploma“ çağrısı: YÖK ve önceki dönemin tamamı incelensin
MHP'li Özdemir'den "sahte diploma" çağrısı: YÖK ve önceki dönemin tamamı incelensin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 00:09:34. #7.12#
SON DAKİKA: Zabıta Ekiplerine Markette Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.