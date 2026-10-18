Zafer Partisi lideri Özdağ Azerbaycan\'ın bağımsızlık gününü sosyal medyada kutladı

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Azerbaycan'ın "Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü"nü tebrik ederek, "Türk milleti olarak kardeş Azerbaycan halkının yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından, Azerbaycan'ın "Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü"ne ilişkin, "Bugün, kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın bağımsızlık günü. Türk milleti olarak kardeş Azerbaycan halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu tarihi gün vesilesiyle tüm Azerbaycan halkını ve Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nü kutluyorum" paylaşımını yaptı.