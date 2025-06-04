Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın " Ukrayna'nın terör eylemlerinde yer aldığını" belirterek "Batılı ülkeler, bu terör eylemlerinin gerçekleştirilmesi için silah vererek şart veya kısıtlama koymuyor." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerin yapıldığını anımsatan Zaharova, iki tarafın hazırladıkları memorandum taslaklarını birbirine teslim ettiğine dikkati çekti.

Söz konusu taslakların analiz edileceğini söyleyen Zaharova, "Rus tarafı, müzakerelerde sağlanan tüm anlaşmaların uygulanması konusunda sorumlu davranacak." diye konuştu.

Zaharova, müzakerelerdeki anlaşmalar gereği Ukrayna tarafına en kısa zamanda dondurulan 6 bin askerin cesedini teslim edeceklerini kaydetti.

Ukrayna tarafının müzakerelerde 339 çocuğun bilgilerinin yer aldığı bir listeyi kendilerine verdiğine dikkati çeken Zaharova, bunu detaylı şekilde inceleyeceklerini dile getirdi.

"Byransk ve Kursk bölgelerindeki patlamalar terör saldırısı"

Müzakere öncesi Rusya'nın Bryansk ve Kursk bölgelerinde köprülerin patlatıldığına dikkati çeken Zaharova, bunun "terör saldırısı" olduğunu belirterek, "Bunu yapanlar, Kiev yönetiminin emirleri doğrultusunda hareket etti." ifadesini kullandı.

Ukrayna ile Avrupa ülkelerinin barış sürecini engellemeye çalıştığına işaret eden Zaharova, "Kiev yönetimi ve sponsoru Avrupa Birliği (AB) İstanbul'daki müzakereleri ve barış sürecini engellemek için çok çaba sarf etti. Bunun için terör yönetmeleri kullanıldı." dedi.

Zaharova, Avrupa'nın Kiev'i gerginliğin yükseltilmesi konusunda kışkırttığını ve bunun için maddi destek sağladığını vurguladı.

Ukrayna'nın hafta sonu Rus askeri havaalanlarına insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırılara değinen Zaharova, bunun arkasında Batı'nın olduğuna işaret etti.

Zaharova, "Batı, Kiev yönetiminin terör eylemlerinde yer alıyor. Batılı ülkeler, bu terör eylemlerinin gerçekleştirilmesi için silah vererek, şart veya kısıtlama koymuyor. Onlar (Batılılar), keşif yapıyor, koordinat sağlıyor. Yalnızca Batılı ülkelerle bağlantılı Batılı şirketler bu tür imkanlara sahip." ifadelerini kullandı.

Polonya'da hafta sonu yapılan cumhurbaşkanı seçimini değerlendiren Zaharova, "Cumhurbaşkanı kim olursa olsun, Varşova, Rusya'ya karşı düşmanca yaklaşım sergilemekten vazgeçene kadar ikili ilişkiler iyileşmeyecek." diye konuştu.

Sözcü Zaharova, Sırbistan'dan Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapılması konusuna ilişkin ise "Sırbistan, askeri sanayi ürünlerinde Kiev yönetimine geçmesiyle ilgili tüm risklerin bilincinde." dedi.