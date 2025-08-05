Sivas'ın Zara ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.Y'nin (45) kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, D-200 Sivas- Erzincan kara yolu Tödürge köyü mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile Z.G. (32), F.G. (63), Z.Y. (9), B.Y. (5), B.Y. (39), K.Y. (18) ve İ.Y. (14) hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Zara'da Trafik Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika
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