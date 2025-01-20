Zeka Oyunları Şampiyonası Başvuruları Başladı

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Türkiye Zeka Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK destekleri ile düzenlenen "6. Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası" için başvurular başladı.

Türkiye Zeka Vakfından yapılan açıklamaya göre, şampiyonaya başvuru için kayıtlar 7 Şubat'a kadar devam edecek.

Devlet okulları ve özel okulların takım olarak katılabilecekleri akıl ve zeka oyunlarından oluşan şampiyona, "ilkokul (1-2-3-4. sınıflar)", "ortaokul (5-6-7-8. sınıflar) ve "lise (hazırlık/9-10-11-12. sınıflar)" olmak üzere üç farklı kategoride 12 sınıf üzerinden yapılacak.

Bakanlığa bağlı olarak yurt dışında faaliyet gösteren okullar da şampiyonaya katılabilecek. Söz konusu okullar, Türkiye Finalleri sonucuna göre ayrı bir bölge olarak değerlendirilecek ve Türkiye Zeka Vakfı tarafından ödüllendirilecek.