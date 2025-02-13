Zelenskiy, ABD ile Maden İşbirliği Görüşmelerine Başladı - Son Dakika
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Zelenskiy, ABD ile Maden İşbirliği Görüşmelerine Başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD ile maden kaynakları konusunda işbirliği için görüşmeye başladı.

13.02.2025 18:49
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesindeki maden kaynaklarıyla ilgili işbirliği yapmak üzere ABD tarafıyla görüşmeye başladıklarını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenskiy ile Kiev'de temaslarda bulunan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ukrayna'nın sahip olduğu maden kaynakları hakkında görüştü.

Dün gece yapılan görüşmede Bessent'e, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Zelenskiy, Ukrayna'da uzun vadeli ve adil barışın sağlanması için ABD Başkanı Donald Trump ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Trump'ın ekibiyle "güç yoluyla barış" yaklaşımını hayata geçirmek için çalışmaları sürdürmek istediklerini kaydeden Zelenskiy, "Başkan'a (Trump), Ukrayna'ya destek vereceği ve bu savaşı gerçekten durdurmak istediği yönündeki mesajlarından dolayı minnettarım. Onun güçlü bir adam olduğunu biliyorum ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e baskı yapacağından eminim." ifadelerini kullandı.

Bessent ile Ukrayna'nın yer altı kaynakları hakkında görüştüklerini aktaran Zelenskiy, söz konusu kaynaklarla ilgili ABD'nin hazırlamış olduğu ilk anlaşma taslağının kendisine iletildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu belgeyi inceleyeceğiz ve ekiplerimizin çok hızlı bir şekilde anlaşmaya varabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunu gerçekten istiyoruz çünkü ABD bizim stratejik ortağımız."

ABD Hazine Bakanı Bessent de burada yaptığı konuşmada, maden kaynaklarına ilişkin anlaşma taslağının hazırlık sürecine değinerek "Bu belgenin, Başkan Trump açısından savaşın mümkün olan en kısa sürede çözülmesi için önemli olduğuna inanıyorum. Ukrayna halkına Amerikan yardımının garantisini vereceğiz. Bunu, niyetlerimiz konusunda Rusya'ya çok güçlü bir mesaj olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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