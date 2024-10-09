Zelenskiy'den Zafer Planı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zelenskiy'den Zafer Planı Açıklaması

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için NATO'yu güçlendiren 'Zafer Planı'nı tanıttı.

09.10.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönünde hazırladıkları "Zafer Planı"n ilk maddesinin, Avrupa'nın jeopolitik güvenliği ve NATO'nun güçlendirilmesi konularını içerdiğini söyledi.

Zelenskiy, Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde düzenlenen "Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi"ne katıldı.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bazı ülkelerin liderlerinin katıldığı zirvede konuşan Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için hazırladıkları "Zafer Planı"na değindi.

Söz konusu planı önce ABD Başkanı Joe Biden'e tanıttığını hatırlatan Zelenskiy, planı bundan sonra tüm ortaklarıyla paylaşacaklarını kaydetti.

Planın ilk maddesinin Avrupa'nın jeopolitik güvenliği ile NATO'nun güçlendirilmesi için gereken konuları içerdiğini dile getiren Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Planın ilk maddesi Avrupa'da jeopolitik belirsizlik sorununun aşılıp aşılamayacağına odaklanıyor. Ukrayna'nın NATO'da yeri var mı? Eğer öyleyse ve bu doğrulanırsa, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin jeopolitik olarak kaybedecek."

Ülkesinin egemen devlet olduğuna ve kendi geleceğine ilişkin bağımsız karar verdiğine işaret eden Zelenskiy, "Bu nedenle Ukrayna'yı NATO'ya davet etmeyi ve Ukrayna'nın gelecekteki üyeliğini barışa yönelik gerçek adımlar olacaktır. Jeopolitik kararlılık olmadan barış mümkün değildir. Ekim, kasım ve aralık aylarında durumu barışa ve uzun vadeli istikrara taşımak için gerçek bir fırsatımız var. Savaş alanındaki gelişmeler, bu seçimi yapma fırsatı yaratıyor. Bu da savaşı en geç 2025'e kadar sona erdirecek kararlı eylem lehine bir seçim olur." dedi.

Bugün Ukrayna'nın Rusya'ya karşı verdiği mücadelenin aynı zamanda Rusya'dan Baltık ülkelerine gelen tehditleri de azalttığını savunan Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Eğer Rusya ülkemizi ele geçirip tüm Doğu Avrupa'yı tehdit ederse, Moskova'nın Avrupa'yı istikrarsızlaştırmak için kullanacağı bir sonraki bölgenin Baltık ülkeleri ya da Balkanlar olacağına şüphe yok. Bu yüzden, Rusya'nın saldırganlığını sürdürecek veya diğer ülkelerin yaşamlarına müdahale edecek güce sahip olmamasını sağlama konusunda ortak çıkarlarımız var."

Zelenskiy, aynı zamanda 2. Ukrayna Barış Zirvesi için hazırlıklar yaptıklarını dile getirerek, "Temmuzdan bu yana barış formülünün maddeleri üzerinde çalışıyoruz ve kasım ayına kadar belge hazır olacak. Bu, savaşın adil şekilde sona erdirilmesi için ayrıntılı koşulların ana maddelerini içerecek barış formülü olacak. İkinci Barış Zirvesi'ne hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan zirve kapsamında Ukrayna ile Hırvatistan arasında uzun vadeli destek ve işbirliği anlaşması imzalandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Rusya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy'den Zafer Planı Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:08 Ana haber sunucusu Cem Öğretir’in canlı yayında burnu kanadı Ana haber sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayında burnu kanadı
19:39 Diyarbakır’da 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar girişimi Diyarbakır'da 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar girişimi
19:15 Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt
18:55 Hizbullah, İsrail’in stratejik kenti Hayfa’yı bu kez 40 füzeyle vurdu Hizbullah, İsrail'in stratejik kenti Hayfa'yı bu kez 40 füzeyle vurdu
17:36 Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:40 TFF’deki ilişki skandalı İngiliz basınında TFF'deki ilişki skandalı İngiliz basınında
09:39 Dev havayolu şirketi kriz üstüne kriz yaşıyor Dev havayolu şirketi kriz üstüne kriz yaşıyor
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 20:47:38. #1.12#
SON DAKİKA: Zelenskiy'den Zafer Planı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.