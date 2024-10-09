Zelenskiy'den Zafer Planı Açıklaması

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönünde hazırladıkları "Zafer Planı"n ilk maddesinin, Avrupa'nın jeopolitik güvenliği ve NATO'nun güçlendirilmesi konularını içerdiğini söyledi.

Zelenskiy, Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde düzenlenen "Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi"ne katıldı.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bazı ülkelerin liderlerinin katıldığı zirvede konuşan Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için hazırladıkları "Zafer Planı"na değindi.

Söz konusu planı önce ABD Başkanı Joe Biden'e tanıttığını hatırlatan Zelenskiy, planı bundan sonra tüm ortaklarıyla paylaşacaklarını kaydetti.

Planın ilk maddesinin Avrupa'nın jeopolitik güvenliği ile NATO'nun güçlendirilmesi için gereken konuları içerdiğini dile getiren Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Planın ilk maddesi Avrupa'da jeopolitik belirsizlik sorununun aşılıp aşılamayacağına odaklanıyor. Ukrayna'nın NATO'da yeri var mı? Eğer öyleyse ve bu doğrulanırsa, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin jeopolitik olarak kaybedecek."

Ülkesinin egemen devlet olduğuna ve kendi geleceğine ilişkin bağımsız karar verdiğine işaret eden Zelenskiy, "Bu nedenle Ukrayna'yı NATO'ya davet etmeyi ve Ukrayna'nın gelecekteki üyeliğini barışa yönelik gerçek adımlar olacaktır. Jeopolitik kararlılık olmadan barış mümkün değildir. Ekim, kasım ve aralık aylarında durumu barışa ve uzun vadeli istikrara taşımak için gerçek bir fırsatımız var. Savaş alanındaki gelişmeler, bu seçimi yapma fırsatı yaratıyor. Bu da savaşı en geç 2025'e kadar sona erdirecek kararlı eylem lehine bir seçim olur." dedi.

Bugün Ukrayna'nın Rusya'ya karşı verdiği mücadelenin aynı zamanda Rusya'dan Baltık ülkelerine gelen tehditleri de azalttığını savunan Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Eğer Rusya ülkemizi ele geçirip tüm Doğu Avrupa'yı tehdit ederse, Moskova'nın Avrupa'yı istikrarsızlaştırmak için kullanacağı bir sonraki bölgenin Baltık ülkeleri ya da Balkanlar olacağına şüphe yok. Bu yüzden, Rusya'nın saldırganlığını sürdürecek veya diğer ülkelerin yaşamlarına müdahale edecek güce sahip olmamasını sağlama konusunda ortak çıkarlarımız var."

Zelenskiy, aynı zamanda 2. Ukrayna Barış Zirvesi için hazırlıklar yaptıklarını dile getirerek, "Temmuzdan bu yana barış formülünün maddeleri üzerinde çalışıyoruz ve kasım ayına kadar belge hazır olacak. Bu, savaşın adil şekilde sona erdirilmesi için ayrıntılı koşulların ana maddelerini içerecek barış formülü olacak. İkinci Barış Zirvesi'ne hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan zirve kapsamında Ukrayna ile Hırvatistan arasında uzun vadeli destek ve işbirliği anlaşması imzalandı.