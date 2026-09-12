Zelenskiy, Rus saldırılarında 3 kişinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Zelenskiy, Rus saldırılarında 3 kişinin öldüğünü açıkladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın geceden bu yana düzenlediği saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırıların 10 bölgeyi hedef aldığını belirten Zelenskiy, Odesa'da 37 kişinin yaralandığını, kayıp 2 kişinin arandığını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın geceden bu yana düzenlediği saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna'nın şehir ve yerleşim birimlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Odesa'da bir binaya füze isabet ettiğini aktaran Zelenskiy, 37 kişinin yaralandığını, kayıp olan 2 kişinin ise ekiplerce arandığını kaydetti.

Zelenskiy, Rusların Odesa bölgesindeki Çornomorsk'ta bir otele insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda aralarında hareket kabiliyeti kısıtlı 6 kişinin de bulunduğu 11 kişinin yaralandığını ifade etti.

Zaporijya bölgesinde konutlara yönelik "Şahed" İHA'larıyla düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını bildiren Zelenskiy, Zaporijya'daki bir işletmeye düzenlenen saldırıda da yaralananların olduğunu aktardı.

Zelenskiy, Kriviy Rig'de kritik altyapıya yönelik füze saldırısında da 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Kiev bölgesinin hedef alındığı saldırılarda 2 kişinin yaralandığını kaydeden Zelenskiy, geceki Rus saldırılarının 10 bölgeyi hedef aldığını ve birçok bölgede Rus saldırı dronlarının halen uçtuğunu ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Jitomir ve Rivne bölgelerinde akaryakıt istasyonlarının, Odesa bölgesinde ise lokomotif deposunun saldırıya uğradığını bildirerek, Ukrayna güçlerinin günün başlangıcından bu yana 200'den fazla hava hedefini düşürdüğünü, ancak bazı hedeflerin engellenemediğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zelenskiy, Rus saldırılarında 3 kişinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika

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