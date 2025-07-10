Zelenskiy: Rusya Barış Önerilerini Reddetti - Son Dakika
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Zelenskiy: Rusya Barış Önerilerini Reddetti

10.07.2025 14:37
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Zelenskiy, Rusya'nın şiddeti artırdığını ve barış önerilerini reddettiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın tüm barış önerilerini reddettiğini ve şiddeti tırmandırdığını söyledi.

Zelenskiy, İtalya'nın başkenti Roma'daki Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı'nın açılışında konuştu.

Rus ordusunun ülkesine yönelik yoğun hava saldırılarını sürdürdüğünü belirten Zelenskiy, "Dün gece 700'den fazla İHA ve füze fırlattılar. Bu gece de yaklaşık 400 adet (füze ve İHA)." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın amacının Ukrayna halkının kendi evlerini terk ederek ülkeden ayrılması olduğunu savunan Zelenskiy, bunları "terör saldırısı" olarak değerlendirdi.

Zelenskiy, "Şimdi herkes, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in tüm barış önerilerini reddettiğini ve şiddeti tırmandırdığını görüyor." dedi.

Ukrayna'da silah üretimi konusunda müttefik ülkelere yatırım yapma çağrısında bulunan Zelenskiy, "Tüm ortaklarımızı yatırımlarını artırmaya çağırıyorum. Rusya saldırılarını yoğunlaştırdığında, İHA üretimi için finansman sıkıntısı yaşamamalıyız." diye konuştu.

Zelenskiy, müttefiklerin Ukrayna'ya "F-16" ve "Mirage" tipi savaş uçakları tedarik ettiğini anımsatarak "Ukrayna modern savaş havacılık imkanlarını aldı ve geliştiriyor. Bu büyük bir yardım ve bunu rekor sürede başardık. Başka hiçbir ülke Sovyet uçaklarından F-16 ve Mirage'lara bu kadar hızlı geçiş yapmadı. Yardım eden herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ukrayna'nın enerji altyapılarına yatırım yapılması gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, "Konferansta 500'den fazla şirket bulunuyor. Toplam değeri 10 milyar avroyu aşan yaklaşık 200 anlaşma imzalanmaya hazır. Tüm bunların eksiksiz şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor. Lütfen enerjiye de odaklanalım." şeklinde konuştu.

Zelenskiy, Rusya'ya zorla kaçırılan Ukraynalı çocukların evlerine geri getirilmesi yönünde çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'nın kalkınması için "Marshall Planı"na benzer bir plana ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenskiy, "Bunu birlikte geliştirmeliyiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zelenskiy: Rusya Barış Önerilerini Reddetti - Son Dakika

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