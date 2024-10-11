Zelenskiy ve Scholz, 'Zafer Planı'nı Görüştü

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için hazırlanan "Zafer Planı"nı görüşmek için bir araya geldi.

Zelenskiy, Avrupa turu kapsamında Londra, Paris ve Roma'nın ardından Berlin'e geldi.

Geniş güvenlik önlemleri arasında helikopterle Başbakanlık binasının arkasındaki "Başbakanlık Bahçesine" inen Zelenskiy'i Başbakan Scholz karşıladı.

Scholz görüşme öncesi düzenlenen basın toplantısında, Zelenskiy'nin bu yıl dördüncü kez Almanya'yı ziyaret ettiğini belirterek, "Almanya sağlam bir şekilde Ukrayna'nın yanında durmaya devam ediyor." dedi.

Almanya'nın, Ukrayna'nın Avrupa'da birinci, dünyada da ikinci en güçlü askeri destekçisi olduğunu yineleyen Scholz, "Bu böyle kalacak ve bunu sana bugün burada temin ederim." ifadesini kullandı.

Scholz, yaklaşan kış öncesinde Ukraynalılara somut şekilde yardımda olacaklarını belirterek, Almanya'nın kısa vadede savaşta alt yapıda oluşan hasarların onarılabilmesi için 170 milyon avro yardım taahhütte bulunduğunu aktardı.

Askeri alanda ülkesinin özellikle hava savunmasında desteğini sürdüreceğini ifade eden Scholz, Ukrayna'ya, içinde IRIS-T SLM, zırhlı korum araçları, muharebe tankları obüsler, mühimmat ve insansız hava araçlarının bulunduğu 600 milyon avroluk destek paketini teslim ettiklerini kaydetti.

Ukrayna'ya yıl sonuna kadar 1,4 milyar avroluk paket

Almanya Başbakanı Scholz, Belçika, Hollanda ve Norveç ile yıl sonuna kadar Ukrayna'ya hava savunma sistemleri, obüsler, insansız hava araçları, zırhlı araçlar, muharebe tankları, radarlar ve mühimmat gibi askeri araç ve malzemeleri içeren 1,4 milyar avroluk bir paket sağlanacağını ifade etti.

Gelecek yıl da Almanya'nın bütçesinde Ukrayna'ya destek için 4 milyar avro ayrıldığını anımsatan Scholz, "Tüm bunlar iki şeyi gösteriyor. Birincisi, Ukrayna bize güvenebilir. İkincisi, bu (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e açık bir mesajdır: Zamana oynamak işe yaramayacaktır. Ukrayna'ya verdiğimiz destekten vazgeçmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Scholz, bir sonraki barış konferansına Rusya'nın da katılmasını isteyerek, "Barışın ancak uluslararası hukuk temelinde gerçekleştirilebileceği açıktır. Bu çok büyük bir çaba gerektirecektir. Buna rağmen, Ukrayna için adil ve kalıcı bir barışa ulaşma çabası, ortak eylemimizin yol gösterici ilkesi olmaya devam ediyor. Rusya tarafından dikte edilen bir barışı kabul etmeyeceğiz." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ziyaretleriyle ülkesine barışın nasıl getirilebileceği konusunda dost ülkelere stratejiyi sunmak istediğini söyledi.

"Bunlar, tüm durumu gerçek barışa doğru taşıyabilecek, hedefe yönelik gerçekçi adımlardır" diyen Zelenskiy, durumun adil şekilde sona ermesini istediklerini söyledi.

Almanya'nın verdiği destek için teşekkür eden Zelenskiy, hava savunma alanında sağlanan destekle binlerce hayatın kurtarıldığını kaydetti.

Zelenskiy, ekonomik ve siyasi desteğin önemine de değinerek, bunun gelecek yıl da devam etmesi gerektiğinin vurguladı.

Düzenlenen ilk barış zirvesini hatırlatan Zelenskiy, ikincisini de yapmak istediklerini belirterek, "Bugün Federal Şansölyeye Rusya'yı barış yapmaya nasıl zorlayabileceğimize, bu savaşı nasıl sona erdirebileceğine dair bir plan sunacağım." dedi.

Zelenskiy bunun gelecek yıl, 2025'te gerçekleşmesini arzu ettiğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Başbakan Scholz ile yapacağı görüşmenin ardından Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile de bir araya gelecek.