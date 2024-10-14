Zeytinburnu'nda Sürücüye Küfür Eden Kişiye Cezalı İşlem

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Zeytinburnu'nda aracıyla önünü kestiği hafriyat tırının camına vurarak, sürücüye küfür ve hakaret eden kişiye 4 bin 392 lira ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, 10 Ekim'de Ambarlar Köprüsü üstünde araçla önünü kestiği hafriyat tırının camına vurarak sürücüye küfür ve hakaret ettiği anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişinin yakalanması için harekete geçti.

Yapılan araştırmada, 34 GC 4579 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü C.G. polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "görüşü engelleyecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak" ve "zorunlu hallerde taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların, trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması" maddelerinden toplam 4 bin 392 lira para cezası kesildi.

Zeytinburnu Merkezefendi Polis Merkezi Amirliğine teslim edilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.