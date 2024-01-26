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Zihinsel engelli adam annesini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Zihinsel engelli adam annesini bıçaklayarak öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde zihinsel engelli bir adam, annesini sırtından defalarca bıçaklayarak öldürdü. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisini ihbar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zihinsel engelli adam annesini bıçaklayarak öldürdü
26.01.2024 - 19:40,
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde zihinsel engelli Umut Buraklar (29), annesi Şafiye Buraklar'ı (56) sırtından bıçaklayarak öldürdü, ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisini ihbar etti.

Olay saat 18.00 sıralarında kırsal Olukman Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Zihinsel engelli Umut Buraklar, çiftlik evinde tartıştığı annesi Şafiye Buraklar'ı sırtından defalarca bıçakladı. Şafiye Buraklar, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, Umut Buraklar, annesinin cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "Annemi öldürdüm" diyerek ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 4 çocuk annesi Şafiye Buraklar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Eşi ile 3 çocuğunun ilçe merkezindeki evlerinde olduğu öğrenilen kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, Umut Buraklar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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İnegöl, Umut, Adli Tıp, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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