Zihinsel Engelli Oğul, Annesini Öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde zihinsel engelli bir oğul, annesini 12 bıçak darbesiyle öldürdü. Olayın ardından oğul adliyeye sevk edildi.

ANNESİNİ DEFALARCA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, kırsal Olukman Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzde 80 oranında zihinsel engelli olduğu öğrenilen Umut Buraklar, çiftlik evinde tartıştığı annesi Şafiye Buraklar'ı (56) sırtından 12 defa bıçakladı. Şafiye Buraklar, bıçak darbeleriyle yere yığıldı, Umut Buraklar ise annesinin cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "Annemi öldürdüm" ihbarında bulundu. Adrese, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, 4 çocuk annesi Şafiye Buraklar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORGUSUNDA KONUŞMADI

Eşi ile 3 çocuğunun ilçe merkezindeki evlerinde olduğu öğrenilen kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Otopsisinde çoğu sırtında olmak üzere vücudunda toplam 12 bıçak darbesi tespit edilen Şafiye Buraklar, bugün öğle vakti İnegöl'de Sarı Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sorgulamasında ifade vermeyen Umut Buraklar ise bugün adliyeye çıkarıldı.