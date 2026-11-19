Zile'de arkadan çarpan kamyonetin neden olduğu kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zile'de bir kamyonetin önündeki kamyona arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hastanede kurtarılamadığı, diğer dört yaralının tedavisinin sürdüğü ve olayla ilgili soruşturma açıldığı öğrenildi.
Tokat'ın Zile ilçesinde kamyonetin kamyona arkadan çarptığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Zile ilçesi Küçük Karayün köyü yakınlarında meydana geldi. Ahmet Demircan (76) yönetimindeki 60 TJ 330 plakalı kamyonet, Y.D. yönetimindeki 60 ABS 496 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Ahmet Demircan olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan Elif Demircan, Y.D., O.D. ve Y.D. ile kamyon sürücüsü Y.D. yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Elif Demircan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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