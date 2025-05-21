Zomlot: Silah Satışları Askıya Alınmalı

Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, dünyanın İsrail'e sözde sırtını döndüğünü ancak bunun eyleme yansımadığını belirterek, "Netanyahu'nun dikkatini çekmek istiyorsanız ticaret anlaşması görüşmelerinin değil silah satışlarının askıya alınması gerekiyor." dedi.

Zomlot, LBC canlı yayınında yaptığı açıklamada, İngiltere hükümetinin İsrail'i Gazze saldırılarını durdurmaya ve yardımların girişine izin vermeye çağıran sert açıklamasını değerlendirdi.

"Geç oldu ancak geç olması hiç olmamasından iyidir." diye konuşan Zomlot, hükümetin söylem ve tanımlamalarında önemli bir değişim olduğunu ifade etti.

Zomlot, İngiltere hükümetinin ilk kez İsrail'e yönelik, "korkunç", "canavarca" ve "aşırıcılık" gibi tanımlamalar yaptığına dikkati çekerek, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadığını da hatırlattı.

Bu tanımlamaların doğru olduğunun ve Filistin tarafından olumlu karşılandığının altını çizen Zomlot, "Bu bir ilk adımdır ancak yeterli olmayabilir." şeklinde konuştu.

Zomlot, İsrail'deki hükümetin hiçbir zaman Filistinlilere kendi kaderini tayin etme hakkını tanımayacağını belirterek, "Tüm kalbimizle sivillerin hedef alınmasını kınadığımızı (İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı) 7 Ekim 2023'ten bu yana söylüyoruz. Bunu iki taraf için de söylüyoruz. Bizim sivillerimiz hedef alınıyor. 6 Ekim'de Birleşmiş Milletler (BM) ve bazı uluslararası örgütler, 2023'ün sadece Gazze'de değil Batı Şeria'da da çocuklar için en ölümcül yıl olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

"Tam bir silah ambargosu gerekiyor"

İsrail'in Gazze'deki kıtlık için Hamas'ı suçlamasına yanıt veren Zomlot, "Gıda yardımları BM tarafından getirilip dağıtılıyor. BM, gıda dağıtma sisteminin gözden geçirildiğini, ne yaptıklarını bildiklerini, kimin yardıma ihtiyacı olduğunu bildiklerini ve hiçbir aracı olmadan bunları dağıttıklarını net şekilde ifade etti. İsrail gıda yardımlarını bir savaş silahı olarak kullanmak istiyor. Bu, siviller üzerinde bir baskı aracı." dedi.

Zomlot, dünyanın "sözde" İsrail'e sırtını döndüğünü ancak bunun eyleme yansımadığını savundu. Buna örnek olarak İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin açıklamalarını gösteren Zomlot, şunları söyledi:

"(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun dikkatini çekmek istiyorsanız ticaret anlaşması görüşmelerinin değil silah satışlarının askıya alınması gerekiyor. (İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarındaki) Yerleşimlerden ticareti yasaklamak bir talep değil, İngiltere'nin ve tüm hükümetlerin yasal yükümlülüğüdür. Tam bir silah ambargosu gerekiyor. ABD ve İngiltere hala İsrail'e silah satıyor. Tam bir hesap verilebilirlik sağlanmalı. Savaş suçluları hesap vermeli. Elimizde Uluslararası Ceza Mahkemesinin bir yakalama kararı var."

Haziranda Fransa ve Suudi Arabistan'ın eş başkanlık edecekleri iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferansa işaret eden Zomlot, İngiltere'nin haziranda Filistin'i tanıma konusunda vereceği kararı takip ettiklerini anlattı.

Zomlot, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e destek için sokaklara çıkan İngiliz halkının desteğiyle İngiltere hükümetinin duruşunu değiştirdiğini vurguladı.

İngiltere'deki Filistin'e destek eylemleri için, "Bu ülkedeki en büyük ve en uzun süreli dayanışma kampanyasıydı." diye konuşan Zomlot, İngiltere'nin Filistin'i tanımasını sağlamak için tüm hükümet kurumlarıyla çalışacaklarını söyledi.