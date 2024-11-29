Zonguldak\'ta 13 Katlı Apartmanda Yangın

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ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde 13 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Kozlu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Vatan Caddesi'nde bulunan 13 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmanda yaşayanlar tahliye edilirken, bölgeye çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri geldi. Kentin birçok noktasından görülen yangında yaralanan olmazken, itfaiyenin çalışmasıyla alevler yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.