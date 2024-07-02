Zonguldak\'ta 27 kaçak maden ocağı imha edilerek kapatıldı

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ZONGULDAK'ta haziran ayında polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde belirlenen 27 kaçak maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından imha edilerek kapatıldı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, valilik binasında haziran ayına ilişkin asayiş bilgilendirme toplantısı düzenledi. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve Sahil Güvenlik Komutan Vekili Teğmen Recep Çalışkan da Vali Hacıbektaşoğlu'na eşlik etti. Vali Hacıbektaşoğlu, "Haziran ayında 117 denetim yapılmıştır. 2023 Haziran ayına göre, bu denetimler yüzde 15 oranında artmıştır. Denetimler sonucu 27 ocak kapatılmıştır. 12 adli ve idari işlem yapılarak 25 ton kömüre el konulmuştur" dedi. Kaçak ocaklar, TTK ekiplerince imha edilerek kapatıldı.