Ereğli Otobüs Terminalinde Kavga

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otobüs terminalinde çıkan kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karadeniz Ereğli Atatürk Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 18 Eylül'de, Gülüç Belde Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş ve oğlu Necmi Demirtaş ile Abdurrahman Efe G. ve Oğuz G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Çevredekilerce yatıştırılan kavganın ardından darp raporu alan taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu.

Kavgaya karışanlar, emniyetteki ifadelerin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan kavga anı, terminalin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, tarafların kavga etmesi ve çevredekilerin araya girerek olayı yatıştırması yer alıyor.