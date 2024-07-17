Zonguldak'ta park halindeki otomobil yangında kullanılamaz hale geldi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde park halindeki bir otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Ali Alp Caddesi Kadınlar Pazarı mevkisinde park halinde bulunan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 AU 802 plakalı otomobil, bir anda alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevredekiler de yangını söndürmek için yangın tüpüyle müdahalede bulundu.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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