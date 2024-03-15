Zonguldak'ta Ramazan Ayı'nın ilk Cuma namazı kılındı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta vatandaşlar Ramazan Ayı'nın ilk Cuma namazını kılmak için Uzun Mehmet Camii'ne akın etti.
Ramazan Ayı'nın ilk Cuma namazı diğer camilerde ve şehrin simgesi haline gelen Uzun Mehmet Camii'nde kılındı. Cuma namazı vakti geldiğinde abdest alan vatandaşlar caminin yolunu tuttu.
Oluşturulan saflarda cami cemaati Cuma namazını kıldı. Cuma hutbesinde orucun önemine vurgu yapıldı. İslam dininin beş esasından biri olan orucun, dinen geçerli bir mazereti olmayan her Müslümanın tutması gereken bir farz olduğuna vurgu yapıldı.
Orucun aynı zamanda Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere zulüm altında yaşayanların acısının hissetmek olduğu ifade edilen hutbede şu cümlelere yer verildi:
"Oruç, iftar ve sahur sofralarımızı ihtiyaç sahiplerine, kimsesizlere, yetim ve öksüzlere açmaktır. Dünyanın pek çok yerinde açlık ve susuzluğa mahküm edilen insanları unutmamaktır. Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere zulüm altında inleyen kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissetmektir. Elimizle, dilimizle ve bütün imkanlarımızla mazlumlara destek olmaya devam etmektir. Tek bir kuruşumuzla dahi olsa zalimlere ve destekçilerine katkıda bulunmamaktır."
Hutbede ayrıca Çanakkale Zaferi'nin 109. Yıldönümü de hatırlatılarak "Çanakkale; şanlı ecdadımızın yedi düvele karşı istiklal ve istikbal mücadelesi verdiği yerdir. Kahraman milletimiz, bütün zorluklara rağmen Çanakkale'de hayasızca akınlara "dur!" demiştir. Bugün bize düşen, Çanakkale ruhunu iyi anlamak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Şehitlerimizin canları pahasına bize emanet bıraktıkları yüce değerleri yaşamak ve yaşatmaktır. Bu vesileyle geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve bu uğurda mücadele veren kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Yüce Rabbimiz, hak, hakikat ve istikametin temsilcisi olan devletimizi payidar; gariplerin, masum ve mazlumların umudu olan milletimizi bahtiyar eylesin." İfadelerine yer verildi.
Namaz sonrası vatandaşlar birbirlerinin cumasını tebrik ederek camiden ayrıldı.
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