Zonguldak\'taki uyuşturucu operasyonunda 17\'si tutuklu 32 sanığın davası devam ediyor

Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında açılan davada, haklarında 4 yıldan 38 yıla kadar hapis cezası istenen 17'si tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 4'ü Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla olmak üzere tüm sanıklar katıldı.

Savunma yapan tutuksuz sanık A.N, E.İ'nin kızı vefat edince dünyayla bağlantısını kestiğini anlatarak, "kafası dağılsın" diye bahis oynamasını söylediğini ve bunu kendisinin öğrettiğini söyledi.

E.İ'nin ekonomik durumunun müsait olmaması sebebiyle B.Y'nin hesaplarını kullanması tavsiyesinde bulunduğunu aktaran A.N, B.Y'nin hesabına gelen paraların bahis için olduğunu savundu.

İfadesinin ardından A.N'nin başka bir sanıkla tartışmaya başlaması ve sanıkların birbirine hareket etmesi üzerine salonda kısa süreli gerginlik oldu. A.N, konuşmaya devam etmesi üzerine duruşma salonundan çıkarıldı.

Tutuklu sanık H.P. ise daha önce anlattığı hususlarda bazı düzeltmeler yapmak istediğini, duruşmanın olduğu gün kız arkadaşı Ç.G'nin kendisini evine acil görüşmek için çağırdığını ifade etti.

H.P, evde D.İ'nin kendisine fısıltı şeklinde, "Gereğini yap.", mahkemeye gelirken de arabada, "Amcamın çok selamı var, gerekeni yap, kendini düşünmüyorsan geride kalanları düşün. Zonguldak'ı terk et." dediğini iddia etti.

"Amcam" diye bahsedilen kişinin E.İ. olduğunu belirten H.P, şöyle devam etti:

"E.İ. cezaevinden çıktıktan sonra, 'Ben artık tekim, Acılık dağıldı, yeni bir oluşum yapalım, kimseye güvenemiyorum.' dedi. 'Acılık, Çarşı, Mithatpaşa grubu gibi gruplar olacak.' dedi. Öncelikle S.S'ye uyuşturucu gelmesini engelleyecektim, bir şekilde de engelledim. Bu şekilde Mithatpaşa'ya biz hakim olacaktık. O arada üniversite civarında olan 'Antepli' diye bir grubun içine girmem gerekiyordu. Amacım Antepliye ulaşmaktı. Bu sayede Antepliye uyuşturucu sattırmayacaktım. Hem emniyetin isteği olacaktı hem de bizim rahatlığımız olacaktı."

Soruşturma aşamasında farklı gruplar olduğunu söyleyen H.P, kendisine yöneltilen 'Grup sorumluları olarak E.İ'nin önderliğinde bir araya gelip organizasyon yaptınız mı?" sorusuna "Genelde bir araya getirilmezdik." yanıtını verdi.

H.P, uyuşturucuyu başkalarından da aldığını E.İ'nin bildiğini fakat bir şey demediğini, başkalarından çok almaya gidildiğinde ise E.İ'nin kendilerine uyuşturucu vermediğini ya da şikayet ederek yakalattırdığını öne sürdü.

Sanık H.P, E.İ'nin ister illegal ister legal olsun banka kullanılması gereken her işte B.Y'nin hesaplarını kullandığını, kendisinin uyuşturucu paralarını E.İ'ye elden verdiğini belirtti.

Tutuklu sanık E.İ, kimseye uyuşturucu madde satmadığını iddia ederek, eşinin ve kendisinin hesaplarının bloke olduğunu, ödemeleri yapamaz hale geldiklerini, yeğeni olan B.Y'nin kartını ve İBAN numarasını aldığını, B.Y'ye internet üzerinden bahis oynamak için sayfa açmasını istediğini, onun da bunu kabul ettiğini anlattı.

E.İ, "Yıllarca ticari faaliyetle uğraşan insan illegal yapılanma sonucu uyuşturucu paralarını kendisine ulaşabilecek şekilde yeğeninin hesabına yatırtır mı? H.P, 'Ben bunu E.İ.'den aldım.' diye neden emniyete bir parça uyuşturucu teslim etmemiş, etkin pişmanlıktan faydalanmamış?" diye sordu.

Sanıkların çoğunu tanımadığını öne süren E.İ, "İsmimi kullandıkları için yerel gazetelere haberler yaptırdım. Bu dedikoduların çıkması nedeniyle uyuşturucu farkındalığını artırmak için pankartlar yaptırdım. Bir insan hem örgüt kurup hem de örgüt üyelerinin yakalanması için çaba harcar mı?" şeklinde savunma yaptı.

Gazeteciye haber yaptırdığını, uyuşturucuyla mücadele için pankartlar hazırladığını söylemesine rağmen H.P'nin ismini neden söylemediğinin sorulması üzerine E.İ, "İl Jandarma Komutanlığında görevli astsubaya, H.P. ile ilgili bilgiler verdim. 3-4 yılda bir hakkımda böyle şeyler söylenip mağdur ediliyorum. Yaptığım mesleğimin kazancı yerindedir, böyle şeylere ihtiyacım yoktur." diye konuştu.

Duruşmada tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verdi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Mayıs 2023'te düzenlediği operasyon kapsamındaki soruşturmada, 16'sı tutuklu 32 sanık hakkında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, sanıklar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "2313 sayılı Kanuna Aykırılık" suçlarından 4 yıldan 38 yıla kadar hapis cezası isteniyor.