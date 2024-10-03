Zorlu PSM'de Çocuklar İçin Şenlik

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Zorlu Performans Sanatları Merkezinin (PSM) yeni sezonunda birbirinden farklı etkinlikler minik sanatseverlerle buluşacak.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, Zorlu Çocuk Tiyatrosunun "Kusursuz Dünya Müzikali" 5, 20, 26 Ekim'de sahnelenecek.

"Bir Hayal Bir Oyun" yarışmasının 2020 yılı kazananı Elif Sude Dobra'nın kaleme aldığı "Acayip Teknolojik Masallar" hikayesinden sahneye uyarlanan müzikalin başrollerini Pınar Altuğ Atacan, Yağmur Topçu ve Yarkın Ünsal paylaşacak.

Çocuklara yaratıcı drama ve temel tiyatro eğitimi sunan Ali Sunal'ın liderliğinde ve Doğan Akdoğan'ın koordinatörlüğünde "Gymy Kids x Ali Sunal Tiyatro Kulübü" 12, 20 ve 27 Ekim'de sanatsever çocukları ağırlayacak.

Gelecek yıl hazirana kadar her pazar Zorlu PSM Galeri Alanı'nda gerçekleştirilecek tiyatro kulübünde 6-8, 9-12 ve 13-16 yaş grubunda olmak üzere üç sınıfa ayrılan çocuklar, tiyatro eğitimi alacak.

"Miyaz" 27 Ekim'de

Gezici tiyatro topluluğu Harika Hikayeler Kumpanyasının anlattığı hikayelerden biri olan "Miyav", 27 Ekim'de %100 Studio'da her yaştan izleyiciyle bir araya gelecek. Hikayede iki kedi ve iki insanın tesadüf sonucu bir araya gelmeleri anlatılıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda "BabyConcerts: Çocuk Gözüyle Cumhuriyet" etkinliği ile Milli Mücadele'nin sahneye taşındığı "1923 Müzikali", Turkcell Sahnesi'nde izlenebilecek.

Farklı disiplinlerden uzman eğitmenlerle sezon boyunca devam edecek çocuk atölyelerinin ilki, Beste Erin ile "Yazıyorum Çiziyorum" 26 Ekim'de başlayacak.