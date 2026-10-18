Elazığ Kent Konseyi\'nden \'Terörsüz Türkiye\' sürecine destek ve pilot il önerisi

Sivil Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen programa Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan, Elazığ Valisi Dr. Numan Hatipoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullları, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Siyasi parti il başkanları, kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programda değerlendirmelerde bulunan Elazığ Kent Konseyi Başkanı Mehmet Nafiz Koca, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.

Birlik ve kardeşliği güçlendiren, ülkenin huzurlu geleceğine katkı sunan programın hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Koca, süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

SÜRECİ DESTEKLİYORUZ

Elazığ’daki sivil toplum kuruluşlarının çatı kuruluşu olan Elazığ Kent Konseyi olarak Terörsüz Türkiye sürecini desteklediklerini belirten Başkan Mehmet Nafiz Koca, “Terörsüz Türkiye hedefini salonda bulunan bütün bireylerimiz gibi biz de sonuna kadar destekliyoruz. Terörsüz Türkiye yalnızca silahların susması değil, dillerin de yumuşaması demek. Ben hem Elazığ Kent Konseyi Başkanı hem de 20 yıllık bir gazeteci olarak buradayım. Terörsüz Türkiye hedefini hepimiz destekliyoruz. Ancak sahada vatandaşın sorduğu tek bir soru var: ‘Terör bittiğinde, devlet bizim için ne yapacak?’

Özellikle Doğu Anadolu’da yıllarca terör nedeniyle yatırım gelmeyen, gençleri göç eden illerde terörün bitmesinin somut ekonomik karşılığı ne olacak?

Elazığ olarak bizim teklifimiz net: Terörsüz Türkiye sadece bir güvenlik politikası olarak kalmasın. Sosyal uyum ve ekonomik kalkınma paketiyle birlikte açıklansın.” İfadelerini kullandı.

SÜRECE SOMUT ÖNERİLER

Başkan Mehmet Nafiz Koca, Terörsüz Türkiye sürecine yönelik somut önerilerini paylaşarak Elazığ’ın pilot il olarak sürece öncülük etmesi talebinde bulundu.

Başkan Koca, konuşmasında şu tespit ve önerilerde bulundu:

“Sayın Başdanışmanlarım, Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı’nın en önemli projesi. Bu projenin başarısı sadece dağda değil, şehirlerdeki gönüllerde kazanılacak.

Elazığ Kent Konseyi olarak biz sahada üç risk görüyoruz ve bunlara karşı somut önerilerimiz var.

Tespitlerimiz:

1. Gençlerde işsizlik riski: Gençlerde işsizlik nedeniyle oluşan boşluğun, terörün yerine başka illegal yapılar tarafından doldurulması riski.

2. Dezenformasyon: Terörsüz Türkiye sürecini sosyal medyada yanlış anlatan binlerce içerik bulunuyor. Doğru bilgilendirme eksikliği yaşanıyor.

3. Şehit aileleri ve gazilerimizin hassasiyeti: Şehit aileleri ve gazilerimizin incinmemesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekiyor.

Elazığ Modeli Önerimiz

Elazığ, Harput kültürüyle, muhafazakâr ve milliyetçi yapısıyla bu sürecin topluma anlatılabileceği en doğru şehirlerden biridir.

Kent Konseyi olarak önerimiz şudur: ‘Terörsüz Türkiye Elazığ Pilot Uygulaması’ başlatılsın.

Bu model dört ayaktan oluşsun:

a) Ekonomi Ayağı: Terörden arındırılan bölgelerdeki uygulamalara benzer şekilde, Elazığ’daki organize sanayi bölgelerine Terörsüz Türkiye Teşvik Paketi tanımlansın.

b) Gençlik Ayağı: Kent Konseyi Gençlik Meclisi koordinasyonunda, risk altındaki gençlere yönelik Kariyer ve Spor Merkezleri açılsın. Fırat Vizyoner Kulübü gibi gençlik yapıları bu sürece dahil edilsin.

c) İletişim Ayağı: Yerel gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile birlikte ‘Doğru Bilgilendirme Atölyeleri’ kurulsun. Biz gazeteciler olarak dezenformasyonla mücadelede gönüllüyüz.

d) Vicdan Ayağı: Bu süreçte şehit aileleri ve gazilerimiz sürecin onur konuğu olsun, hiçbir adım onların rızası dışında atılmasın.

Biz Elazığ Kent Konseyi olarak bu modelin sekretaryasını ve saha raporlamasını gönüllü olarak üstlenmeye hazırız.”