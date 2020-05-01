01 Mayıs 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Şevkat Yerimdar
01:30 Şevkat Yerimdar
02:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
04:15 Temizlik Benim İşim
04:30 Biz Size Döneriz
06:00 Bana Sevmeyi Anlat
07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:30 Mucize Doktor
20:30 Zuhal Topal’la Sofrada
23:30 Badem Şekeri 4
23:45 Firardayız