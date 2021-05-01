01 Mayıs 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:15 Gönül Dağı

02:20 Mesnevi'den Hikayeler

02:45 Sahur Bereketi

04:20 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

05:15 Elimi Bırakma

08:00 Kuşlarla Yolculuk

08:40 Masumlar Apartmanı

11:30 Acemi Anneler Stüdyo

13:20 Bir Zamanlar Kıbrıs

16:15 Mavera

18:00 Ana Haber

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Gönül Dağı

23:45 Mavera