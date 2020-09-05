Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:20 Türkiye - Macaristan
01:30 Transfer Gündemi
03:00 Aktüel Futbol
03:30 İleri Üçlü
04:50 Efsanelerin İzinde
04:55 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
05:55 Takvim Yaprakları
06:00 Arsenal - Chelsea
06:20 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
07:00 Türkiye - Macaristan
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Salto
09:15 Türkiye - Macaristan
09:30 Orhan Ayhan'la
09:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
09:55 Efsanelerin İzinde
10:00 Spor Bülteni
10:00 İleri Üçlü
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:25 Türkiye - Macaristan
12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 Hedef Süper Lig
14:00 Spor Stüdyosu
15:45 Spor Bülteni
16:00 Dünya Superbike Şampiyonası
16:00 Transfer Günlüğü
16:55 Spor Bülteni
18:00 Spor Merkezi
18:10 Muhabir Saati
20:00 Aktüel Futbol
20:00 Transfer Gündemi
22:00 Spor Akşamı
23:05 İleri Üçlü
23:05 Transfer Gündemi
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 05 Eylül 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika